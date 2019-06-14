2019-06-14T07:21:24+03:00
Общество

Под Ярославлем приставы выгнали предпринимателя из халявного здания

Хозяин магазинов в Гаврилов-Яме не платил аренду
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Предприниматель был халявщикомПредприниматель был халявщикомФото: Служба судебных приставов
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Приставы разобрались с очередным халявщиком в Гаврилов-Яме. Частный, но не честный предприниматель открыл несколько магазинов в одном знании. Но арендную плату хозяину 180 квадратных метров мужчина не платил.

- Собственники недвижимости обратились в суд, который удовлетворил предъявленный иск и обязал предпринимателя освободить нежилые помещения, - рассказали в службе судебных приставов.

Судебные приставы сначала предупредили халявщика. Потом попросили заплатить пять тысяч исполнительского сбора. Но предприниматель ничего не предпринял. А потом подумал, оплатил штраф, и ушел из чужого здания, забрав все свое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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