2019-06-14T08:20:51+03:00
Общество

68 штрафов: ярославна рассчиталась с приставами ради официальной продажи машины

Женщина не смогла подписать бумаги на автомобиль с прицепом долгов
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Приставы подловили должницуПриставы подловили должницуФото: Служба судебных приставов
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Ярославские приставы снова восстановили справедливость и пополнили бюджет. Одна горячая ярославская женщина какое-то время время ездила на своей машине. Неизвестно как долго, но насыщенно. Она заработала не один десяток штрафов и даже не полсотни.

- С целью мотивации должницы погасить задолженность по 68 административным штрафам за нарушение правил дорожного движения, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении ее транспортного средства, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Но приставов ждал сюрприз. Лихачка успела продать машину. Но не успела переоформить документы на нового хозяина. Тут-то приставы ее и подловили. Женщина быстро погасила задолженность. Скорее всего, она просто отдала 36 тысяч из тех денег, которые получила за машину. И смогла переписать машину на покупателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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