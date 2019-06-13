Пытался не сбить человека: в Ярославле "Шевроле-Нива" перевернулась на дороге
Внезапная авария произошла на окружной дороге в Ярославле утром 13 июня. Серебристая "Шевроле-Нива" перевернулась на крышу на виадуке ЮЗОД. Водитель внедорожника резко затормозил, попытавшись не сбить пешехода. Тот решил, что может спокойно переходить дорогу по "зебре", не убедившись, что его пропускают.
- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 5 чел. и 1 ед. тех. Есть пострадавшие, - рассказали спасатели.
Авария создала утром пробку на окружной, потому что все свидетели постарались помощь водителю перевернувшейся машины. Их собственные автомобили остались на дороге, создавая некоторое препятствие для остальных.
Кто прав, а кто виноват в аварии, разберутся специалисты. А пока можно порадоваться, что никто не погиб.
Напомним, в Ярославле насмерть сбили двух велосипедистов: на Шевелюхе и на Фрунзе.
Авария на окружной в Ярославле: Нива перевернулась.Видео: YarNet/youtube.com
ИСТОЧНИК KP.RU