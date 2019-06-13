2019-06-13T21:58:40+03:00
Происшествия

Пытался не сбить человека: в Ярославле "Шевроле-Нива" перевернулась на дороге

Водитель не справился с управлением [видео]
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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В аварии были пострадавшиеВ аварии были пострадавшиеФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Внезапная авария произошла на окружной дороге в Ярославле утром 13 июня. Серебристая "Шевроле-Нива" перевернулась на крышу на виадуке ЮЗОД. Водитель внедорожника резко затормозил, попытавшись не сбить пешехода. Тот решил, что может спокойно переходить дорогу по "зебре", не убедившись, что его пропускают.

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 5 чел. и 1 ед. тех. Есть пострадавшие, - рассказали спасатели.

Авария создала утром пробку на окружной, потому что все свидетели постарались помощь водителю перевернувшейся машины. Их собственные автомобили остались на дороге, создавая некоторое препятствие для остальных.

Кто прав, а кто виноват в аварии, разберутся специалисты. А пока можно порадоваться, что никто не погиб.

Напомним, в Ярославле насмерть сбили двух велосипедистов: на Шевелюхе и на Фрунзе.

Авария на окружной в Ярославле: Нива перевернулась.Видео: YarNet/youtube.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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