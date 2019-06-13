Флигель в центре: еще один памятник культуры появился в Ярославле

13 Июнь 21:16 2019-06-13T21:16:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одно здание в центре Ярославля добавили в список охраняемого культурного наследия. Флигель усадьбы Бибикова, дом номер 23 по улице Чайковского, стал памятником регионального значения.

– Здание представляет собой редкий сохранившийся образец городской деревянной жилой постройки, – рассказал Александр Филяев, директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия. – В динамике формы и декора нашли отражение архитектурные течения второй половины XIX – начала ХХ веков.

Флигель имеет ценность, благодаря своей конструкции, стилевым изысканиям и тому, что входит в ансамбль городской усадьбы, оформленной в стиле модерн. Здание построили в середине XIX века, а в 1870 году перестроили. В 1910 и 1912 годах флигель отдекорировали в стиле того времени. Тогда же он перестал быть главным домом усадьбы. Но до сих пор по улице Чайковского это самое историческое здание.

ИСТОЧНИК KP.RU