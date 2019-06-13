2019-06-13T19:45:09+03:00
Общество

Чини давай: прокуратура дала ярославской мэрии полгода на ремонт Тутаевского шоссе

Дорога давно раздражает водителей
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Дорога явно не в самом лучшем состоянииДорога явно не в самом лучшем состоянииФото: Прокуратура Ярославской области
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Ярославская прокуратура всерьез взялась за ремонт печально известного Тутаевского шоссе. Эту дорогу уже давно проклинают местные водители и гости города, которым приходится иногда ремонтировать машины после первой же поездки.

- Установлено, что проезжая часть Тутаевского шоссе на протяжении от торгового центра «РИО» до улицы Большой Норской имеет многочисленные выбоины, трещины и просадки, длина которых в отдельных случаях достигает девяти метров, ширина - до двух с половиной метров, глубина – до 16 сантиметров, - зафиксировали в прокуратуре.

За эти выбоины, трещины и просадки прокуратура подала в суд на мэрию Ярославля. И суд решил, что за полгода мэрия должна успеть починить дорогу. А прокуратура все это проконтролирует. Правда, непонятно, как могут наказать мэрию, если через полгода дорога все еще будет в выбоинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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