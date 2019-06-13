В Ярославле детские площадки заросли травой и забились мусором
Одно фото, выложенное в городскую группу повлекло волну жалоб на состояние детских площадок. Ярославец Иван Тихонов выложил фото площадки на Автозаводской улице, около домов 97 и 97а. И фото весьма неприятное. Урна переполнена, мусор раскидан по всей площадке. Одни качели почти касаются травы, а другие почти полностью скрылись в бурьяне.
В комментариях быстро появились пример другой площадки, где видок не лучше, и мусор давно уже не убирают: на улице Добрынина опустошают саму урну, но не убирают валяющийся по всей округе мусор.
Напомним, детские городки передали в собственность жителей.
А в Рыбинске ставят "домики для мусора", чтобы там было чисто.
Фото: Иван Тихонов/Жесть Ярославль
ИСТОЧНИК KP.RU