2019-06-13T19:12:24+03:00
Общество

В Ярославле детские площадки заросли травой и забились мусором

Детям становится опасно играть на площадках
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: Иван Тихонов/Жесть ЯрославльФото: Иван Тихонов/Жесть Ярославль
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Одно фото, выложенное в городскую группу повлекло волну жалоб на состояние детских площадок. Ярославец Иван Тихонов выложил фото площадки на Автозаводской улице, около домов 97 и 97а. И фото весьма неприятное. Урна переполнена, мусор раскидан по всей площадке. Одни качели почти касаются травы, а другие почти полностью скрылись в бурьяне.

В комментариях быстро появились пример другой площадки, где видок не лучше, и мусор давно уже не убирают: на улице Добрынина опустошают саму урну, но не убирают валяющийся по всей округе мусор.

Напомним, детские городки передали в собственность жителей.

А в Рыбинске ставят "домики для мусора", чтобы там было чисто.

Фото: Иван Тихонов/Жесть Ярославль

Фото: Иван Тихонов/Жесть Ярославль

ИСТОЧНИК KP.RU

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