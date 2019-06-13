В Ярославле осудят пьяного водителя, который сбил двоих пешеходов

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-13T18:22:43+03:00

Установлено, что мужчина уже был лишен прав за пьяную езду. Фото: архив "КП".

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В Ярославле активно ведётся расследование по уголовному делу в отношении 45-летнего пьяного водителя, который сбил нескольких пешеходов. Установлено, что лишённый прав за нетрезвую езду преступник вновь сел за руль 27 апреля. Пьяный мужчина сбил 45-летнюю женщину и 8-летнюю девочку на улице Пирогова.

- Пострадавшие были госпитализированы с травмами, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Женщине причинен тяжкий вред здоровью. Также было установлено, что в этот же день он стал участником еще трех ДТП.

С места всех аварий горе-водитель скрылся. За эти административные правонарушения ему пришлось отсидеть в специальном приемнике 45 суток. На данный момент решается вопрос о мере наказания по двум уголовным делам, заведённым на мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU