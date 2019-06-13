2019-06-13T18:22:43+03:00
Общество

В Ярославле осудят пьяного водителя, который сбил двоих пешеходов

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Установлено, что мужчина уже был лишен прав за пьяную езду. Фото: архив "КП".Установлено, что мужчина уже был лишен прав за пьяную езду. Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

В Ярославле активно ведётся расследование по уголовному делу в отношении 45-летнего пьяного водителя, который сбил нескольких пешеходов. Установлено, что лишённый прав за нетрезвую езду преступник вновь сел за руль 27 апреля. Пьяный мужчина сбил 45-летнюю женщину и 8-летнюю девочку на улице Пирогова.

- Пострадавшие были госпитализированы с травмами, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Женщине причинен тяжкий вред здоровью. Также было установлено, что в этот же день он стал участником еще трех ДТП.

С места всех аварий горе-водитель скрылся. За эти административные правонарушения ему пришлось отсидеть в специальном приемнике 45 суток. На данный момент решается вопрос о мере наказания по двум уголовным делам, заведённым на мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Если есть на свете рай: из Ярославля начали летать недорогие самолеты в Краснодар
Чини давай: прокуратура дала ярославской мэрии полгода на ремонт Тутаевского шоссе
В Ярославле детские площадки заросли травой и забились мусором
В Рыбинске появится больше крытых площадок для мусора
Застройщик уже разгребает свои кучи: Департамент охраны окружающей среды отреагировал на беспредел на Шевелюхе
В Ярославле начали борьбу с незаконным катанием на лошадях
В Ярославле пьяная парочка избила знакомого табуретом и обокрала его
Очень трогательно: ярославцы заметили маму-утку и восемь утят, разгуливающих по городским улицам
В Ярославской области одна пенсионерка украла у другой 40 тысяч рублей и 4 доллара
В Рыбинске между школами № 18 и 28 появятся футбольное поле, площадки для воркаута и детская зона
В Ярославской области на мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело
В Ярославле похолодает до 3 градусов
В Ярославской области мужчина проник в телятник и украл двух бычков
Известного ярославского бизнесмена Владимира Голубева приговорили к 12 годам тюрьмы за педофилию
В Ярославле на Шевелюхе сбили насмерть еще одного велосипедиста
«Тело простыней накрыли»: в Ярославле на Фрунзе сбили велосипедиста
Машина смерти: в Ярославле груженый грузовик на полном ходу сметал все на своем пути
Ярославец украл три раритетных кузова и выручил за них смешные деньги
Прятался в гаражах: мужчина год находился в федеральном розыске и по глупости попался ярославской Росгвардии
В Ярославле начали борьбу с брошенным во дворах автохламом
На смену невыносимой ярославской жаре идут переменная облачность и летний дождик
В Рыбинске пройдет фестиваль по пляжному теннису
В Ярославской области 17 выпускников заработали 100 баллов за ЕГЭ