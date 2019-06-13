2019-06-13T17:30:04+03:00
Общество

Застройщик уже разгребает свои кучи: Департамент охраны окружающей среды отреагировал на беспредел на Шевелюхе

Ввоз грунта из-под будущей онкологической больницы осуществлялся с грубыми нарушениям
Роман РЫЖИКОВ
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В районе 2-го Смоленского переулка, на берегу Шевелюхи, две недели назад возникли горы грунтаВ районе 2-го Смоленского переулка, на берегу Шевелюхи, две недели назад возникли горы грунтаФото: Роман РЫЖИКОВ
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Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области отреагировал на беспредел застройщика на Шевелюхе. После нашей публикации об опасности загрязнения сваленным в районе 2-го Смоленского переулка грунтом реки Шевелюхи, специалисты выехали на место с рейдом.

- Зафиксированы факты нарушения природоохранного законодательства, в результате которых хозяйственная деятельность осуществлялась на расстоянии ближе чем 30 метров к водному объекту. В водоохранной зоне реки Шевелюха обнаружены обвалы размывающегося грунта, - сообщил нам сообщил главный эксперт Комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

В департаменте отметили, что территорию обследовали вместе с нарушителем и заявили, что он уже начал исправлять нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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