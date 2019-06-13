2019-06-13T16:54:59+03:00
Общество

В Ярославле начали борьбу с незаконным катанием на лошадях

С начала года уже возбудили пять дел
Екатерина РЯБЦЕВА
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Чаще всего с лошадьми работают несовершеннолетние, которых незаконно принимают на работу предпринимателиЧаще всего с лошадьми работают несовершеннолетние, которых незаконно принимают на работу предпринимателиФото: Мэрия Ярославля
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Во вторник, 11 июня, сотрудники администрации Кировского и Ленинского районов провели рейд, в ходе которого выявили нарушения незаконного катания на лошадях.

Предприниматели катали детей в центре города без регистрации и ветеринарных свидетельств. Эти документы нужно оформлять каждый раз при выводе животных на работу. Также лошадей нужно доставлять на места с помощью специального транспорта.

Чаще всего с лошадьми работают несовершеннолетние, которых незаконно принимают на работу предприниматели. С начала 2019 года на них возбудили пять дел. Штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей.

– С этой недели рейды по выявлению незаконного катания станут ежедневными, – сообщили в мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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