2019-06-13T15:37:00+03:00
Происшествия

В Ярославле пьяная парочка избила знакомого табуретом и обокрала его

Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Разбой».По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Разбой».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В полицию Ярославля обратился мужчина, которого избили, а также украли из его квартиры имущество. Полицейскими было установлено, что потерпевший познакомился на улице с мужчиной и женщиной, после чего привёл их в свой дом. Компания выпивала, но в ходе застолья между ними вспыхнул конфликт.

- Во время ссоры гости, используя табурет, нанесли побои хозяину и открыто похитили 1500 рублей и имущество, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые. Ими оказались 39-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Оба преступника нигде не работают, а ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Разбой». Общая сумма нанесенного ущерба составила 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очень трогательно: ярославцы заметили маму-утку и восемь утят, разгуливающих по городским улицам
В Ярославской области одна пенсионерка украла у другой 40 тысяч рублей и 4 доллара
В Рыбинске между школами № 18 и 28 появятся футбольное поле, площадки для воркаута и детская зона
В Ярославской области на мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело
В Ярославле похолодает до 3 градусов
В Ярославской области мужчина проник в телятник и украл двух бычков
Известного ярославского бизнесмена Владимира Голубева приговорили к 12 годам тюрьмы за педофилию
В Ярославле на Шевелюхе сбили насмерть еще одного велосипедиста
«Тело простыней накрыли»: в Ярославле на Фрунзе сбили велосипедиста
Машина смерти: в Ярославле груженый грузовик на полном ходу сметал все на своем пути
Ярославец украл три раритетных кузова и выручил за них смешные деньги
Прятался в гаражах: мужчина год находился в федеральном розыске и по глупости попался ярославской Росгвардии
В Ярославле начали борьбу с брошенным во дворах автохламом
На смену невыносимой ярославской жаре идут переменная облачность и летний дождик
В Рыбинске пройдет фестиваль по пляжному теннису
В Ярославской области 17 выпускников заработали 100 баллов за ЕГЭ