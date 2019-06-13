В Ярославле пьяная парочка избила знакомого табуретом и обокрала его

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-13T15:37:00+03:00

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В полицию Ярославля обратился мужчина, которого избили, а также украли из его квартиры имущество. Полицейскими было установлено, что потерпевший познакомился на улице с мужчиной и женщиной, после чего привёл их в свой дом. Компания выпивала, но в ходе застолья между ними вспыхнул конфликт.

- Во время ссоры гости, используя табурет, нанесли побои хозяину и открыто похитили 1500 рублей и имущество, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые. Ими оказались 39-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Оба преступника нигде не работают, а ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Разбой». Общая сумма нанесенного ущерба составила 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU