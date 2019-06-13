Очень трогательно: ярославцы заметили маму-утку и восемь утят, разгуливающих по городским улицам
Горожане увидели милое зрелище: по улице Курчатова по направлению к парку «Нефтяник» утка вела восемь маленьких пушистых утят. Они следовали за мамой, не отставая ни на шаг. Местные жители останавливались, чтобы снять на видео трогательную картину. Кстати, эти кадры появились в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте.
– Видел такую же группу, пересекающую проспект Фрунзе по улице Ярославской, – написал в соцсетях один из пользователей.
Остается надеяться, что водители и велосипедисты будут внимательны и вовремя заметят маму-утку с потомством.
Утки в Ярославле.ВИДЕО: группа Вконтакте "ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!"! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU