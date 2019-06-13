В Ярославской области одна пенсионерка украла у другой 40 тысяч рублей и 4 доллара

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-13T14:51:43+03:00

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78-летняя жительница Гаврилов-Ямского района обратилась в полицию и рассказала, что в начале июня к ней пришла 74-летняя незнакомая пенсионерка. Пожилая женщина проникла в квартиру обманным путем, предлагая купить хозяйственные товары. Хозяйка потеряла бдительность, а мошенница украла из жилища 40 тысяч рублей и 4 доллара США. Откуда в селе валюта, неизвестно, однако полиция выяснила, что подозреваемая успела потратить деньги.

– В настоящее время, причиненный ущерб частично возмещен, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU