СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-13T13:05:10+03:00

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В Ярославской области на мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Происшествие случилось в Переславле-Залесском 9 июня. Полуторагодовалый мальчик забрался на окно, облокотился на москитную сетку, но та выдержала веса малыша и вместе с ним рухнула вниз. После происшествия ребенка увезли в больницу с травмами. К счастью, в настоящее время его жизнь вне опасности.

- По данным следствия, женщина покинула на некоторое время квартиру по месту жительства, оставив сына под присмотром еще двух своих малолетних детей, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас идет следствие. Семья будет поставлена на учет органами системы профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU