2019-06-13T13:05:10+03:00
Происшествия

В Ярославской области на мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело

Происшествие случилось в Переславле-Залесском
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославской области на мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело.В Ярославской области на мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело.Фото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

В Ярославской области на мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Происшествие случилось в Переславле-Залесском 9 июня. Полуторагодовалый мальчик забрался на окно, облокотился на москитную сетку, но та выдержала веса малыша и вместе с ним рухнула вниз. После происшествия ребенка увезли в больницу с травмами. К счастью, в настоящее время его жизнь вне опасности.

- По данным следствия, женщина покинула на некоторое время квартиру по месту жительства, оставив сына под присмотром еще двух своих малолетних детей, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас идет следствие. Семья будет поставлена на учет органами системы профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле пьяная парочка избила знакомого табуретом и обокрала его
Очень трогательно: ярославцы заметили маму-утку и восемь утят, разгуливающих по городским улицам
В Ярославской области одна пенсионерка украла у другой 40 тысяч рублей и 4 доллара
В Рыбинске между школами № 18 и 28 появятся футбольное поле, площадки для воркаута и детская зона
В Ярославле похолодает до 3 градусов
В Ярославской области мужчина проник в телятник и украл двух бычков
Известного ярославского бизнесмена Владимира Голубева приговорили к 12 годам тюрьмы за педофилию
В Ярославле на Шевелюхе сбили насмерть еще одного велосипедиста
«Тело простыней накрыли»: в Ярославле на Фрунзе сбили велосипедиста
Машина смерти: в Ярославле груженый грузовик на полном ходу сметал все на своем пути
Ярославец украл три раритетных кузова и выручил за них смешные деньги
Прятался в гаражах: мужчина год находился в федеральном розыске и по глупости попался ярославской Росгвардии
В Ярославле начали борьбу с брошенным во дворах автохламом
На смену невыносимой ярославской жаре идут переменная облачность и летний дождик
В Рыбинске пройдет фестиваль по пляжному теннису
В Ярославской области 17 выпускников заработали 100 баллов за ЕГЭ