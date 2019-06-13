В Ярославской области мужчина проник в телятник и украл двух бычков
После этого он продал их через интернет
За выгодную сделку воришка выручил 16 тысяч рублейФото: Андрей АБРАМОВ
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35-летний житель Тутаева пробрался в телятник сельскохозяйственного производственного кооператива и украл двух животных. Далее он нашел в интернете покупателя, который хотел бы приобрести молодых бычков. За выгодную сделку воришка выручил 16 тысяч рублей. В полицию обратился сотрудник организации, обнаруживший пропажу.
Когда подозреваемого задержали, он дал признательные показания.
– Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», ведется расследование, – сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU