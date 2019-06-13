2019-06-13T11:50:29+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина проник в телятник и украл двух бычков

После этого он продал их через интернет
Екатерина РЯБЦЕВА
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За выгодную сделку воришка выручил 16 тысяч рублейЗа выгодную сделку воришка выручил 16 тысяч рублейФото: Андрей АБРАМОВ
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35-летний житель Тутаева пробрался в телятник сельскохозяйственного производственного кооператива и украл двух животных. Далее он нашел в интернете покупателя, который хотел бы приобрести молодых бычков. За выгодную сделку воришка выручил 16 тысяч рублей. В полицию обратился сотрудник организации, обнаруживший пропажу.

Когда подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

– Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», ведется расследование, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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