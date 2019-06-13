Известного ярославского бизнесмена Владимира Голубева приговорили к 12 годам тюрьмы за педофилию

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-13T11:18:02+03:00

Его признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении девочек от 7 до 12 лет

Изменить размер текста: A A

13 июня Красноперекопский суд Ярославля огласил приговор известному бизнесмена Владимиру Голубеву - владельцу ночного клуба «Мед» и ресторана «Поплавок». 59-летнего мужчину осудили за педофилию. Суд признал его виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Жертвам было от 7 до 12 лет.

- Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый, находясь на территории заброшенных домов, недалеко от Московского проспекта Ярославля и в Петропавловском парке, неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Также в период с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года обвиняемый, находясь на различных участках местности, на территории Красноперекопского района, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Голубева приговорили к 12 годам и одному месяцу заключения в колонии строгого режима. Сам он свою вину так и не признал и намерен обжаловать приговор суда.

ИСТОЧНИК KP.RU