В Ярославле на Шевелюхе сбили насмерть еще одного велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-13T11:01:55+03:00

Очевидцы видели, как мужчина лежал на капоте машины

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11 июня около 23.20 на улице Шевелюха 38-летний водитель «ВАЗ 2115» сбил велосипедиста. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и скорая помощь. К сожалению, мужчина погиб на месте.

– Он лежал на капоте ,ноги были босые, – пишут очевидцы в социальных сетях.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Еще одно ужасное происшествие с велосипедистом случилось на проспекте Фрунзе. Мужчина перестраивался в левый ряд и столкнулся с автомобилем. Он погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU