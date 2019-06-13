В Ярославле на Шевелюхе сбили насмерть еще одного велосипедиста
Очевидцы видели, как мужчина лежал на капоте машины
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11 июня около 23.20 на улице Шевелюха 38-летний водитель «ВАЗ 2115» сбил велосипедиста. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и скорая помощь. К сожалению, мужчина погиб на месте.
– Он лежал на капоте ,ноги были босые, – пишут очевидцы в социальных сетях.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Еще одно ужасное происшествие с велосипедистом случилось на проспекте Фрунзе. Мужчина перестраивался в левый ряд и столкнулся с автомобилем. Он погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU