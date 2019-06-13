«Тело простыней накрыли»: в Ярославле на Фрунзе сбили велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-13T10:11:18+03:00

После удара велосипедист отлетел на несколько метров/ФОТО: соцсети

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12 июня на проспекте Фрунзе произошло страшное ДТП. Автомобиль «ВАЗ 21124» сбил велосипедиста, который хотел перестроиться в левый ряд на оживленной дороге. За рулем «Лады» был 31-летний водитель, велосипедом управлял 51-летний мужчина. По словам очевидцев, от удара велосипедист отлетел на несколько метров. Он моментально погиб.

В соцсетях появились кадры с места происшествия.

– Приехала медицина катастроф и практически сразу уехала.. Тело простыней накрыли, – написала в комментариях Анастасия, которая видела все своими глазами. – Страшно очень.

Идет проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU