«Тело простыней накрыли»: в Ярославле на Фрунзе сбили велосипедиста
Кадры с места ДТП появились в соцсетях [ФОТО]
После удара велосипедист отлетел на несколько метров/ФОТО: соцсети
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12 июня на проспекте Фрунзе произошло страшное ДТП. Автомобиль «ВАЗ 21124» сбил велосипедиста, который хотел перестроиться в левый ряд на оживленной дороге. За рулем «Лады» был 31-летний водитель, велосипедом управлял 51-летний мужчина. По словам очевидцев, от удара велосипедист отлетел на несколько метров. Он моментально погиб.
В соцсетях появились кадры с места происшествия.
– Приехала медицина катастроф и практически сразу уехала.. Тело простыней накрыли, – написала в комментариях Анастасия, которая видела все своими глазами. – Страшно очень.
Идет проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU