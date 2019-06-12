2019-06-12T15:16:18+03:00
Происшествия

Машина смерти: в Ярославле груженый грузовик на полном ходу сметал все на своем пути

Появилось видео жуткой аварии на Московском проспекте
Роман РЫЖИКОВ
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В понедельник, 10 июня, в Ярославле произошла жуткая авария: груженый грузовик на полном ходу пролетел на красный сигнал светофора и снес все, что было на перекрестке и за его пределами. Самосвал двигался по Московскому проспекту в сторону центра, ДТП произошло на пересечении с улицей Слепнева. Грузовик зацепил выехавшую на перекресток иномарку и влетел в забор. На встречной полосе тем временем люди ожидали разрешающего сигнала светофора. Чудом удалось избежать трагедии.

Пользователи социальных сетей предположили, что водитель не успел перестроиться на городской стиль вождения.

- Наверное, въехал с М8 в город на «зеленый», а здесь уже помедленней и поаккуратней ехать надо, тем более на самосвале груженом, - пишут в комментариях к видео.

Информация о пострадавших уточняется

Грузовик ДТП Московский/Слепнева Ярославль 10.06.19..SafeRegion

ИСТОЧНИК KP.RU

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