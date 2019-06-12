Ярославец украл три раритетных кузова и выручил за них смешные деньги
Владелец хранил остова автомобилей прямо на участке
За кузова ретро машин вор выручил меньше 20 тысяч рублейФото: Роман РЫЖИКОВ
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В полицию Фрунзенского района обратился местный житель. С участка мужчины украли три раритетных автомобильных кузова. В каком состоянии были остова не уточняется, однако, сам владелец оценил ущерб достаточно дешево – всего в 90 тысяч рублей, тогда как в определенных кругах запчасти для ретро автомобилей стоят немало.
Вор же выручил за все три кузова и вовсе смешную цену. В металлоломе за них дали 18 тысяч рублей. А вот в полиции ему могут дать несколько лет лишения свободы. 39-летнего безработного уже задержали, и он во всем признался.
На ранее судимого мужчину завели очередное уголовное дело
ИСТОЧНИК KP.RU