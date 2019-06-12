2019-06-12T11:36:53+03:00
Происшествия

Прятался в гаражах: мужчина год находился в федеральном розыске и по глупости попался ярославской Росгвардии

У задержанного нашли несколько свертков «соли»
Роман РЫЖИКОВ
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30-летний ярославец попытался скрыться в гаражном комплексе, но правоохранители успели перекрыть выходы30-летний ярославец попытался скрыться в гаражном комплексе, но правоохранители успели перекрыть выходыФото: Роман РЫЖИКОВ
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Ярославские росгвардейцы патрулировали территорию гаражного комплекса в Кировском районе, когда заметили мужчину, который поспешил скрыться при виде автомобиля правоохранителей. Подозрительного типа решили проверить и задержали его. Оказалось, не просто так.

30-летний ярославец уже год находился в федеральном розыске. Мужчина с марта прошлого года уклонялся от наказания за совершенный им грабеж. Но и это не все. При обыске у беглеца нашли несколько пакетов с «солью» весом около 4,9 граммов.

Росгвардейцы передали мужчину полиции. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. За наркотики ему грозит от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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