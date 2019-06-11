На смену невыносимой ярославской жаре идут переменная облачность и летний дождик
12 июня ожидается до 22 градусов
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В среду, 12 июня, в Ярославской области немного изменится погода. Тропическая жара уйдет, на смену ей вернется переменная облачность. Слегка похолодает, временами пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер будет сменяться северо-восточным – 6-11 метров в секунду. Ночью ртуть в термометре опустится до 9-14 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 17-22 градусов. Метеорологическая видимость хорошая: 7000-9000 метров.
Выходя из дома, прихватите зонтик, солнечные очки и хорошее настроение.
ИСТОЧНИК KP.RU