2019-06-11T18:57:54+03:00
Общество

На смену невыносимой ярославской жаре идут переменная облачность и летний дождик

12 июня ожидается до 22 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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В среду, 12 июня, в Ярославской области немного изменится погода. Тропическая жара уйдет, на смену ей вернется переменная облачность. Слегка похолодает, временами пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер будет сменяться северо-восточным – 6-11 метров в секунду. Ночью ртуть в термометре опустится до 9-14 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 17-22 градусов. Метеорологическая видимость хорошая: 7000-9000 метров.

Выходя из дома, прихватите зонтик, солнечные очки и хорошее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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