2019-06-11T17:01:06+03:00
Общество

В Ярославской области 17 выпускников заработали 100 баллов за ЕГЭ

Высшие оценки школьники получили по математике и литературе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области определились первые стобалльники по ЕГЭ.В Ярославской области определились первые стобалльники по ЕГЭ.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Ярославской области 17 выпускников заработали 100 баллов за ЕГЭ. Высшие оценки школьники получили на экзаменах по математике и литературе. Об этом сообщили в правительстве региона.

– Ярославские школьники показывают достойный уровень знаний, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – На ЕГЭ по профильной математике 100 баллов смогли набрать 11 участников. По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество получивших на этом экзамене от 81 до 100 баллов – 305 человек из 3254 сдававших.

На испытании по математике базового уровня «отлично» и «хорошо» получили 1963 из 2218 сдававших. Не преодолели обязательный порог только 1%.

По литературе максимальный балл из 424 сдававших набрали 6 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Также уже объявлены результаты экзаменов по географии. Но в этой дисциплине стобалльников в Ярославской области не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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