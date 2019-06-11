2019-06-11T16:36:57+03:00
Экономика

Ярославцы могут получить 1,2 миллиона на помощь детям

Для предпринимателей организован конкурс, а его победителя получать гранты
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Прием заявок на участие в конкурсе в этом году уже начался. До 21 июня все желающие могут оформить заявку на сайте фондаПрием заявок на участие в конкурсе в этом году уже начался. До 21 июня все желающие могут оформить заявку на сайте фонда
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Мы узнали, кто такие социальные предприниматели, и зачем им помогают крупные компании. Социальное предпринимательство начало развиваться в нашей стране сравнительно недавно. Хотя оно и называется предпринимательством, денег, как правило, такой бизнес не приносит. Основные дивиденды – это улыбки детей, которым помогли справиться с болезнью или выйти из сложных жизненных ситуаций, и, конечно же, благодарности родителей.

В Ярославле и Ярославской области социальных предпринимателей пока не так много, но самые популярные направления на слуху: это и благотворительные магазины, где можно бесплатно обменять одежду, и группы помощи инвалидам, и различные мастерские для детей.

Сегодня с гордостью можно сказать, что в России труд таких людей видят и ценят. К примеру, Tele2 и некоммерческий фонд «Навстречу переменам» уже шесть лет поддерживают социальных предпринимателей. Для оператора социальная ответственность составляет важную часть бизнеса. Ежегодно совместно они проводят конкурс, который так и называется: «Навстречу переменам». Победители – авторы лучших идей, получают гранты в размере 1,2 млн на развитие своего дела. Кроме того, оператор и фонд оказывают консультационную поддержку всем обратившимся к ним предпринимателям. С 2012 года, таким образом, уже удалось помочь более чем 350 тысячам детей. 7 июня представители фонда «Навстречу переменам» встретились с социальными предпринимателями Ярославля и области. Руководитель спецпроектов фонда «Навстречу переменам» Катерина Никитина рассказала, что прием заявок на участие в конкурсе в этом году уже начался. До 21 июня все желающие могут оформить заявку на сайте фонда. Важно, что на этом этапе не обязательно быть действующим предпринимателем: в отборе участвуют и те, у кого есть только идея и бизнес-план.

В этом году организаторы ввели номинации. Жюри конкурса отберет как минимум по одному проекту в каждой из них: «Инновационный проект» (принципиально новые подходы к решению социальных проблем), «Локальный проект» (проекты для жителей одного населенного пункта РФ с населением до 150 000 человек), «Диджитал» (проекты, предлагающие решение социальной проблемы на основе интернет-технологий).

Будем надеяться, что социальные предприниматели из Ярославля или соседней к нам Костромы смогут защитить свои проекты в конкурсе фонда «Навстречу переменам» и Tele2. А в результате помогут десяткам или даже сотням детей в наших регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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