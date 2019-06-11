В Переславском районе из реки достали тело 23-летнего парня
Следственный комитет проводит доследственную проверку
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В Переславле-Залесском проводится доследственная проверка по факту гибели 23-летнего местного жителя. Тело молодого человека достали из реки 9 июня. Внешних признаков насильственной смерти нет, по предварительным данным, он утонул во время купания.
В Ярославле на центральном пляже в минувшее воскресенье тоже нашлась работа для спасателей. Здесь стало плохо мужчине. Его увезли с подозрением на сердечный приступ.
Напомним, на центральном пляже купаться нельзя – вода здесь не прошла проверку по по микробиологическим показателям
ИСТОЧНИК KP.RU