2019-06-11T16:33:50+03:00
Происшествия

В Переславском районе из реки достали тело 23-летнего парня

Следственный комитет проводит доследственную проверку
Роман РЫЖИКОВ
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В Переславле-Залесском проводится доследственная проверка по факту гибели 23-летнего местного жителя. Тело молодого человека достали из реки 9 июня. Внешних признаков насильственной смерти нет, по предварительным данным, он утонул во время купания.

В Ярославле на центральном пляже в минувшее воскресенье тоже нашлась работа для спасателей. Здесь стало плохо мужчине. Его увезли с подозрением на сердечный приступ.

Напомним, на центральном пляже купаться нельзя – вода здесь не прошла проверку по по микробиологическим показателям

ИСТОЧНИК KP.RU

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