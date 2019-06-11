2019-06-11T16:12:41+03:00
Общество

В ярославском УФСИН опровергли информацию о голодовке Евгения Урлашова

В ведомстве прокомментировали информацию, появившуюся в сети
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Евгений Урлашов. Фото: Екатерина Лещенкова.Евгений Урлашов. Фото: Екатерина Лещенкова.
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Один из ярославских телеграмм-каналов 11 июня сообщил, что бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, который отбывает наказание в ИК-2 Рыбинска, объявил голодовку из-за конфликта с соседом по бараку. Близкие мэра пока не могут точно сказать, так это или нет. Однако говорят, что о конфликтной ситуации слышали. Между тем, УФСИн по Ярославской области уже дало опровержение слухов о голодовке.

- По факту появления информации о якобы объявлении голодовки осужденным Урлашовым, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Письменного заявления об отказе от приема пищи от осужденного на имя начальника учреждения не поступало. Осуждённый принимает пищу в соответствии с распорядком дня, - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Евгения Урлашова осудили за попытку получения взятки. Его приговорили к 12 с половиной годам заключения в колонии строгого режима и многомиллионному штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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