Последнее слово обвиняемого в педофилии бизнесмена
11 июня в Ярославском областном суде свое последнее слово произнес бизнесмен Владимир Голубев, обвиняемый в надругательствах над маленькими девочками. По версии следствия, от него пострадали дети в возрасте от 7 до 12 лет.
Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова рассказала, что Голубев не признал свою винную и просил оправдать. Более того, он настаивает, что дело против него сфабриковано.
По версии следствия, Голубев многократно совершал «насильственные действия сексуального характера». Все происходило в Красноперекопском районе. Одну из своих жертв бизнесмен неоднократно насиловал в Петропавловском парке и недалеко от Московского проспекта в заброшенных домах. Других девочек он заставлял удовлетворять себя, трогал их за интимные места, раздевал.
В четверг, 13 июня, Голубев услышит приговор.
ИСТОЧНИК KP.RU