Последнее слово обвиняемого в педофилии бизнесмена

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-11T15:55:53+03:00

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11 июня в Ярославском областном суде свое последнее слово произнес бизнесмен Владимир Голубев, обвиняемый в надругательствах над маленькими девочками. По версии следствия, от него пострадали дети в возрасте от 7 до 12 лет.

Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова рассказала, что Голубев не признал свою винную и просил оправдать. Более того, он настаивает, что дело против него сфабриковано.

По версии следствия, Голубев многократно совершал «насильственные действия сексуального характера». Все происходило в Красноперекопском районе. Одну из своих жертв бизнесмен неоднократно насиловал в Петропавловском парке и недалеко от Московского проспекта в заброшенных домах. Других девочек он заставлял удовлетворять себя, трогал их за интимные места, раздевал.

В четверг, 13 июня, Голубев услышит приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU