2019-06-11T15:40:22+03:00
Общество

В Рыбинске в многоквартирных и частных домах отключат газ

На сутки без «голубого топлива» останутся два микрорайона
Екатерина РЯБЦЕВА
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Работы планируют завершить на следующий деньРаботы планируют завершить на следующий деньФото: Администрация Рыбинска
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17 июня в Рыбинске будут врезать новую ветку газопровода. В 10.00 в многоквартирных и частных домах микрорайонов Веретье-3 и Веретье-4 прекратится подача газа.

Работы планируют завершить через сутки.

– Просьба к жителям – с пониманием отнестись к ситуации, – пояснили в управлении строительства администрации города Рыбинска.

Подключение газа будут производить предприятие «Рыбинскгазсервис» и управляющие компании. Специалисты просят жителей 18 июня обеспечить доступ в квартиры.

Список домов, которые на сутки останутся без газа:

- ул. Суркова д.3; д.5; д.7; д.9; д.11; д.19; д.21.

- ул. Черепанова д.1; д.3; д.5; д.7; д.9; д.11; д.17.

- пр. Революции д.2; д.4; д.6; д.8; д.10; д.12; д.14; д.16; д.18; д.20; д.22;

- д.24; д.26; д.28а; д.30; д.32; д.34; д.36; д.38; д.40; д.42; д.44; д.46.

- ул. Приборостроителей д.6; д.8; д.10; д.12; д.16; д.18; д.20; д.22; д.24; д.34; д.36; д.40.

Список улиц частного сектора: ул. Перекатная 1-й проезд, ул. Перекатная 2-й проезд, ул. Перекатная 3-й проезд, ул. Перекатная 4-й проезд, ул. Перекатная 5-й проезд, ул. Перекатная 6-й проезд, ул. Алмазная, ул. Весенняя, ул. Высоковольтная, ул. Дарвина, ул. Календарная, ул. Петра Крюкова, ул. Светлая, ул. Сибирская, ул. Солидарности.

Кроме этого, под отключение попадут две котельные – «Веретье» и на улице Бабушкиной. В них пройдет плановый ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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