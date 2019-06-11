Октябрьскую площадь в Ярославле отремонтируют в июле
Об этом сообщили представители мэрии на заседании комитета думы
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Октябрьскую площадь в Ярославле отремонтируют в июле. Об этом директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов сообщил на заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог, который прошел 11 июня. Он пояснил, что площадь вошла в список работ по программе «Безопасные и качественные дороги» на это лето. Поэтому ямочный ремонт на ней пока не делают.
Вместе с тем, депутаты облдумы раскритиковали ремонт центральной части города. Заместитель мэра Ринат Бадаев пообещал, что к 20 июня ямочный ремонт в центре будет сделан.
ИСТОЧНИК KP.RU