В Ярославле таксист украл с карты пьяного клиента 580 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-11T15:03:05+03:00

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Ярославская прокуратура направила в суд дело по обвинению 54-летнего таксиста, который украл у клиента банковскую кару. Установлено, что в феврале 2017 года 36-летний потерпевший возвращался домой на такси, будучи пьяным. По пути таксист заехал на заправку, а клиент предложил оплатить поездку покупкой бензина.

- Мужчина передал свою банковскую карту водителю, сообщив пин-код. Водитель оплатил бензин, стоимость которого составила 499 рублей, а затем воспользовался невнимательностью потерпевшего и присвоил карту себе, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

После этого таксист снял с карты потерпевшего 580 тысяч рублей и потратил их на личные нужды. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества, совершенное в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU