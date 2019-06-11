2019-06-11T15:03:05+03:00
Происшествия

В Ярославле таксист украл с карты пьяного клиента 580 тысяч рублей

На мужчину заведено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Водитель воспользовался невнимательностью потерпевшего.Водитель воспользовался невнимательностью потерпевшего.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Ярославская прокуратура направила в суд дело по обвинению 54-летнего таксиста, который украл у клиента банковскую кару. Установлено, что в феврале 2017 года 36-летний потерпевший возвращался домой на такси, будучи пьяным. По пути таксист заехал на заправку, а клиент предложил оплатить поездку покупкой бензина.

- Мужчина передал свою банковскую карту водителю, сообщив пин-код. Водитель оплатил бензин, стоимость которого составила 499 рублей, а затем воспользовался невнимательностью потерпевшего и присвоил карту себе, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

После этого таксист снял с карты потерпевшего 580 тысяч рублей и потратил их на личные нужды. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества, совершенное в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле осудили наркомана, который ехал за рулем без прав
Ярославская пара ушла в торговый центр, оставив в машине двоих детей и собаку
В Ярославле на Московском проспекте автобус протаранил забор
В Ярославской области мужчина совершил серию краж, вынося из магазинов шампуни и зонты
В Рыбинске застолье закончилось удушением и угрозами убийства
В Ярославле автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой
В Ярославле с 20 июня изменится расписание автобусов № 7 и 10
Мужчина забыл 150 тысяч рублей в банкомате. Вы только представьте его лицо, когда он это осознал
В Ярославской области двух детей сбили на пешеходном переходе
В Ярославской области перевернулся автомобиль: пострадала женщина
В Ярославской области женщина задолжала по алиментам 175 тысяч рублей и отправилась убирать улицы
Продавал запчасти в интернете: мошенник из Пензы обманул жителя Рыбинка на 11 тысяч рублей
Возможно, сердечный приступ: ярославцу стало плохо на пляже