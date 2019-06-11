В Ярославле осудили наркомана, который ехал за рулем без прав

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-11T14:54:41+03:00

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Этой весной 31-летний житель Тутаева ехал по Дзержинскому району на «Опеле».Его остановили сотрудники ГИБДД, чтобы проверить документы. Состояние водителя вызвало у представителей власти вопросы, и они решили отправить мужчину на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что ярославец употреблял каннабиоиды. Он уже был ранее лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.

– Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Приговор пока не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU