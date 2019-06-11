Ярославская пара ушла в торговый центр, оставив в машине двоих детей и собаку

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-11T14:45:52+03:00

В Ярославле родители оставили на жаре в машине двух малышей и собаку. Фото: скриншот с видео, выложенного Дарьей Михайловой в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».

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Совершенно дикая история произошла в Ярославле 10 июня. Внимание прохожих у ТЦ «Флагман» привлекла машина, из которой доносился надрывный детский плач. Иномарка стояла с приоткрытыми окнами. Внутри сердобольные прохожие увидели двоих детей и собаку.

- Одна девочка около года-полутора и младенец, который просто лежал на заднем сидении машины. В машине были приоткрыты передние окна, но при попытке подойти и заглянуть собака рычала и лаяла, - рассказали очевидцы.

Люди позвонили в полицию и обратились в администрацию торгового центра. В магазине по громкой связи объявили о случившемся.

- Родители, которые находились в ТЦ, вышли спустя 20 минут после объявления. Младенец уже не плакал, на что горе мать сказала: "А это точно наши дети плакали?", - рассказывают шокированные люди.

К ответственности горе-родителей не привлекли, так как пара уехала еще до приезда наряда полиции. Зато общественное порицание они получили сполна. Пользователи соцсетей, где выложили кадры с места происшествия, на чем свет ругают безответственных родителей.

Напомним, на днях в Ярославле отец случайно запер маленького сына в машине в 30-градусную жару. Чтобы вызволить ребенка, пришлось вызывать спасателей.

Пес охранял детей, пока горе-родители гуляли по торговому центру. Фото: скриншот с видео, выложенного Дарьей Михайловой в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU