В Ярославской области мужчина совершил серию краж, вынося из магазинов шампуни и зонты

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-11T13:26:56+03:00

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Житель Рыбинска зашел в магазин на улице Стоялой и украл 10 флаконов шампуня. Ущерб составил более 2,5 тысяч рублей.

Полиция нашла злоумышленника. 50-летнего мужчину задержали и выяснили, что он причастен еще к 13 похожим кражам. Мужчина выносил из магазинов все, что «плохо лежит»: косметику, зонты, алкоголь. Украденное он продавал.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU