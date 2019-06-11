В Рыбинске застолье закончилось удушением и угрозами убийства
Агрессивный собутыльник пытался убить хозяина квартиры
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В рыбинском районе Переборы сосед чуть не убил 43-летнего местного жителя. Мужчины вместе выпивали, а потом возникла бытовая ссора. Разгоряченные собутыльники не смогли все уладить мирным путем. Гость побил хозяина, а потом схватил трость и начал душить знакомого. 42-летний подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что был сильно пьян.
– Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», – поделились в ведомстве.
Идет следствие. Агрессивный сосед может угодить за решетку на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU