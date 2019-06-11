В Ярославле автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой
В Ярославле столкнулись автобус «ПАЗ» и легковушка «Опель Корса». По данным полиции, авария произошла 10 июня в 13.15 на проспекте Машиностроителей. За рулем автобуса находился 46-летний мужчина, за рулем иномарки- 53-летний водитель.
- В результате ДТП пострадал один из пассажиров автобуса – 40-летний мужчина. Он нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, еще одна серьезная авария 10 июня произошла в Тутаеве Ярославской области. Здесь иномарка сбила двух мальчиков на пешеходном переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU