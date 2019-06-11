В Ярославле автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-11T12:07:14+03:00

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В Ярославле столкнулись автобус «ПАЗ» и легковушка «Опель Корса». По данным полиции, авария произошла 10 июня в 13.15 на проспекте Машиностроителей. За рулем автобуса находился 46-летний мужчина, за рулем иномарки- 53-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал один из пассажиров автобуса – 40-летний мужчина. Он нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, еще одна серьезная авария 10 июня произошла в Тутаеве Ярославской области. Здесь иномарка сбила двух мальчиков на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU