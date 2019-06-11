2019-06-11T11:37:05+03:00
Общество

В Ярославле с 20 июня изменится расписание автобусов № 7 и 10

Нововведения коснутся отправления в будни и выходные
Екатерина РЯБЦЕВА
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В выходные дни первый автобус отойдет от «Красного Перекопа» в 5.47, а от «ЯМЗ» – в 6.18В выходные дни первый автобус отойдет от «Красного Перекопа» в 5.47, а от «ЯМЗ» – в 6.18Фото: Павел КЛОКОВ
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В Ярославле 20 июня изменится расписание двух автобусов.

Первое изменение коснется автобуса № 7 «Красный Перекоп – ЯМЗ». В будние дни окончание движения от остановки «Красный Перекоп» будет в 22.03, а от «ЯМЗ» – в 22.09.

В выходные дни первый автобус отойдет от «Красного Перекопа» в 5.47, а от «ЯМЗ» – в 6.18. Завершится движение по маршруту в 21.34 с Перекопа и в 22.17 от «ЯМЗ».

Также немного изменится расписание автобусного маршрута № 10 «15 МКР – НЗКИ». В будни последний автобус будет отъезжать от остановки «15 МКР» в 22.19, а в выходные – в 22.05. Движение от остановочного пункта «НЗКИ» завершится в 21.27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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