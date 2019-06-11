Мужчина забыл 150 тысяч рублей в банкомате. Вы только представьте его лицо, когда он это осознал
Фатальная неудача для одного, невероятное везение для второго: ярославец забыл 150 тысяч в банкомате, и всего через пару минут их уже кто-то нашел. 34-летний мужчина снимал крупную сумму в Брагино и, видимо, очень торопился.
Когда растеряша понял, что с ним только что произошло, он тут же позвонил в полицию. Правоохранители сумели найти везунчика – пачку денег нашел 20-летний молодой человек.
- Он пояснил, что не смог отказаться от представившейся возможности и забрал чужие денежные средства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Только вот «тихо нашел и ушел» обернулось для юноши первым в жизни уголовным делом. Его возбудили по статье «Кража». Известно, что деньги он потратил.
ИСТОЧНИК KP.RU