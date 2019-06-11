2019-06-11T10:55:02+03:00
Общество

В Ярославской области женщина задолжала по алиментам 175 тысяч рублей и отправилась убирать улицы

Такое решение приняли в суде
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Жительница Пошехонского района задолжала своей дочери по алиментам. Сумму долга накопилась весомая – 175 тысяч рублей. Ребенок не получал от матери поддержку очень давно.

Судебные приставы составили протокол и отправили материалы в суд. Суд признал мать-кукушку виновной и назначил безответственной женщине наказание в виде 30 часов обязательных работ. Теперь она должна очищать улицы от мусора.

Если задолженность по алиментам не будет погашена, то мать ждет уголовное наказание по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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