В Ярославской области перевернулся автомобиль: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-11T10:56:01+03:00

В Ярославской области перевернулась машина. Фото: УМВД по Ярославской области.

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В Ярославской области в ДТП пострадала женщина. Авария произошла 10 июня около 18.20 на автодороге «Нагорье-Берендеево» в Переславском районе. Здесь машина «Рено» съехала в кювет и перевернулась.

Известно, что за рулем был 47-летний водитель. Сам он сильно не пострадал, а вот 41-летняя пассажирка автомобиля получила травмы. С места аварии ее увезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU