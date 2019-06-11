2019-06-11T10:16:45+03:00
Происшествия

Продавал запчасти в интернете: мошенник из Пензы обманул жителя Рыбинка на 11 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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25-летний житель Пензы разместил в соцсетях объявление о продаже запчастей для машины «Фольксваген Гольф». Товаром заинтересовался мужчина из Рыбинска. Он перевел продавцу 11 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь. Когда оперативники нашли подозреваемого, он рассказал, что на самом деле никаких запчастей у него не было: просто хотел подзаработать легких денег. Ранее житель Пензы был судим.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, – пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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