2019-06-11T09:01:05+03:00
Происшествия

Возможно, сердечный приступ: ярославцу стало плохо на пляже

Мужчину увезли на скорой
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Фото: Центр гражданской защитыФото: Центр гражданской защиты
Изменить размер текста:

Жаркая погода в Ярославле согнала горожан на пляжи. И, к счастью для жителей города, на этих пляжах дежурят спасатели. Спасатели, которые вовремя заметили опасные симптомы у ярославца на Центральном пляже в воскресенье.

- Молодой мужчина после купания внезапно почувствовал себя плохо, жаловался на внутренний жар, был очевиден и тремор конечностей, - рассказали в Центре гражданской защиты.

Пока на пляж ехала скорая, трясущегося мужчину завернули в мокрое полотенце, приложили холод и отвлекали от симптомов, чтобы тот не паниковал. Приехавшие врачи забрали ярославца в больницу с подозрением на сердечный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продавал запчасти в интернете: мошенник из Пензы обманул жителя Рыбинка на 11 тысяч рублей
Ярославским детям устроили сабантуйчик
Сбежал из дома: рыбинца вернули в колонию спустя четыре года
В Ярославле грузовик снес забор и устроил пробку на Московском
Мусормен: в Рыбинске мужчина устроил в своей комнате свалку и выжил соседей из квартиры
Вклад и ответственность: губернатор наградил лучших трудяг Ярославской области
Ремонт, живи! В Ярославле поговорили о ямах на дорогах
МЧС выпустило экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности: что с этим делать
Аки ферзь: в Рыбинске появились диагональные переходы для пешеходов
В Ярославле осудили женщину, которая украла из магазина косметики духи
Александр Асриянц перешел из замов в советники мэра
Ярославские полицейские спустя полгода вернулись из Дагестана
В Ярославле увеличится плата за школы искусств
Подросткам в ярославском СИЗО-1 напомнили о Пушкине
Ярославцам рассказали, как вести себя у воды: 6 основных правил
В Ярославле уничтожили более 26 килограммов санкционных продуктов
«В операционной +35»: врач ярославской детской больницы сообщил о неработающих кондиционерах
Байки, мясо и рок-концерт: в Ярославле пройдет мотофест
Ярославских абитуриентов приглашают выучиться на следователей
Плитку на Советской улице начали менять из-за деревьев
Житель Ярославля почти лишился машины из-за коммунального долга