Возможно, сердечный приступ: ярославцу стало плохо на пляже

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-11T09:01:05+03:00

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Жаркая погода в Ярославле согнала горожан на пляжи. И, к счастью для жителей города, на этих пляжах дежурят спасатели. Спасатели, которые вовремя заметили опасные симптомы у ярославца на Центральном пляже в воскресенье.

- Молодой мужчина после купания внезапно почувствовал себя плохо, жаловался на внутренний жар, был очевиден и тремор конечностей, - рассказали в Центре гражданской защиты.

Пока на пляж ехала скорая, трясущегося мужчину завернули в мокрое полотенце, приложили холод и отвлекали от симптомов, чтобы тот не паниковал. Приехавшие врачи забрали ярославца в больницу с подозрением на сердечный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU