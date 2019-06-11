2019-06-11T08:26:04+03:00
Происшествия

Сбежал из дома: рыбинца вернули в колонию спустя четыре года

Мужчина пытался уклониться от административного надзора
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Мужчину нашли и отправили обратно в колонию строго режимаМужчину нашли и отправили обратно в колонию строго режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рыбинске осудили бывшего заключенного, который провел четыре года на свободе. Он нарушил правила своего освобождения. Мужчина уехал с места прописки, чтобы выйти из-под административного надзора.

- При освобождении в 2015 году осужденному решением Угличского районного суда установлен административный надзор сроком на 8 лет в целях предупреждения совершения осужденными преступлений и других правонарушений, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Получается, что он сорвался ровно на половине срока надзора. Но 49-летнего беглеца нашли. И снова стали судить. За неподчинение закону, нетерпеливость и желание независимости мужчина просидит еще полгода в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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