В Ярославле грузовик снес забор и устроил пробку на Московском

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-11T08:03:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 10 июня, в Ярославле столкнулись грузовик и две легковушки. В итоге самосвал "Хово" снес ограждение между полосами на Московском проспекте.

- В 18 часов 38 минут 10 июня произошло ДТП с участием трех транспортных средств - а/м «ХОВО», ВАЗ 2110 и Рено Логан по адресу: г. Ярославль перекресток Московского п-та и ул. Слепнева, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

К счастью, в столкновении никто не пострадал, но проспект на пару часов встал в пробку, потому что едущим машинам приходилось объезжать место аварии. Зато все в подробностях рассмотрели последствия столкновения. Полиция, конечно же, выяснит, кто был виноват в инциденте. И в разрушении городской собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU