Мусормен: в Рыбинске мужчина устроил в своей комнате свалку и выжил соседей из квартиры

СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-11T07:16:10+03:00

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Рыбинские специалисты столкнулись с необычным прецедентом. Пенсионер, живущий в коммунальной квартире, превратил свою комнату в свалку хлама и мусора. И это не понравилось ни его соседям, ни хозяевам коммуналки.

- Мы провели обследование по жалобе одного из собственников этой коммунальной квартиры. Мужчина захламил предоставленную ему комнату и перебрался жить на кухню. Мужчине, зарегистрированному в замусоренной комнате, выдано уведомление о том, что необходимо привести в надлежащее состояние помещение социального найма, рассказала начальник отдела учета жилищного фонда и найма Наталья Брус.

В первый раз соседи пожаловались на рыбинского Плюшкина еще пять лет назад. Но тогда какая-то женщина вычистила комнату и все успокоилось. Сейчас же все соседи просто посбегали от мужчины, потому что жить в квартире стало невозможно. И если 64-летний Мусормен не приведет квартиру в порядок, скоро ему придется жить на настоящей свалке.

Мужчина жил на кухнеФото: Администрация Рыбинска

Мусор был навален кучамиФото: Администрация Рыбинска

ИСТОЧНИК KP.RU