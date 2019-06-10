2019-06-10T20:09:10+03:00
Общество

Ремонт, живи! В Ярославле поговорили о ямах на дорогах

Дороги все еще чинят некачественно и они от этого не становятся безопаснее.
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Множество разных людей собрались поговорить о ремонте ярославских дорогМножество разных людей собрались поговорить о ремонте ярославских дорогФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле подвели промежуточные итоги ямочного ремонта на дорогах города. За первые девять дней июня здесь положили больше 12 тысяч квадратных метров асфальта и 100 квадратных метров плитки. Но качество не поспело за количеством.

— При выезде на объекты в Заволжском районе были выявлены недоработки. Во-первых, не была сделана подгрунтовка, когда срезается верхний слой. Во-вторых, нарушены сроки проведения укладки нового слоя асфальта после того, как была сделана фрезировка. Они не должны превышать 2-3 дней, — заметил Лев Размолодин, общественный деятель.

А на Суринском путепроводе в асфальте плохо были сделаны стыки. Остались желобки, в которые будет стекать вода и разрушать дорогу.

На этой неделе заделают ямы на улицах Волгоградской, Советской, Бабича, Победы и на Волжской набережной. Кроме того, в следующие семь дней продолжат чинить Столярную, Цветочную, Куйбышева, Задорожную и 3-ю Яковлевскую улицы.

Напомним, мэр Ярославля отругал подрядчика за странный ремонт плитки на Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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