2019-06-10T19:51:13+03:00
Происшествия

МЧС выпустило экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности: что с этим делать

Самый высокий уровень опасности установился в двух районах и одном городе
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Пожар может начаться в любую минутуПожар может начаться в любую минутуФото: Светлана КАЗИНА
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В Ярославской области стало слишком пожароопасно. Некоузский и Рыбинский районы, включая Рыбинск, попали в сводки по особой опасности на 10 и 11 июня. Им присвоили самый высокий уровень - пятый. Это значит, что загореться может что угодно, когда угодно и потушить может быть проблематично.

- На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Что делать? Во-первых, всех предупредить. Во-вторых, внимательно следить за лесами, они могут вспыхнуть в любой момент. В-третьих, не испытывать судьбу, зажигая костры и кидая окурки в траву. В-четвертых, если уж что-то загорелось, срочно сообщить спасателям по номеру 112 или в Центр управления в кризисных ситуациях. Его телефон - (4852) 79-08-94, 79-08-96

ИСТОЧНИК KP.RU

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