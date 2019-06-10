В Ярославле осудили женщину, которая украла из магазина косметики духи

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-10T18:07:01+03:00

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В Ярославле вынесли приговор 28-летней жительнице Дзержинского района, которая украла духи из магазина косметики. Установлено, что в середине января подсудимая вынесла из магазина мужскую туалетную воду стоимостью 1500 рублей. Продавец попросил вернуть товар на место, но женщина скрылась с места преступления.

- Ранее обвиняемая не была судима, она полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, а также добровольно возместила причиненный ущерб, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - По результатам проведенной экспертизы у обвиняемой выявлено психическое расстройство личности, вызванное синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ.

Суд признал женщину виновной в совершении грабежа и назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU