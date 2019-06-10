Ярославские полицейские спустя полгода вернулись из Дагестана
Вместе с родными и друзьями ярославцев встречал губернатор и начальник регионального УМВД
Больше сотни мужчин вернулись домойФото: УМВД по Ярославской области
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Из Дагестана домой вернулись больше ста ярославских полицейских. Спустя полгода участковые, патрульные, кинологи, сотрудники угрозыска и ГИБДД увидели родных и близких. Вместе с ними бойцов встречал губернатор Дмитрий Миронов, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Андрей Липилин и руководители подразделений.
Миронов наградил полицейских благодарностями и ценными подарками, однако едва ли это может сравниться с той радостью, когда отцы обнимают детей и жен, которых не видели полгода.
В Дагестане мужчины помогали местным полицейским обеспечивать порядок в Республике
ИСТОЧНИК KP.RU