2019-06-10T17:36:59+03:00
Общество

Ярославские полицейские спустя полгода вернулись из Дагестана

Вместе с родными и друзьями ярославцев встречал губернатор и начальник регионального УМВД
Роман РЫЖИКОВ
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Больше сотни мужчин вернулись домойБольше сотни мужчин вернулись домойФото: УМВД по Ярославской области
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Из Дагестана домой вернулись больше ста ярославских полицейских. Спустя полгода участковые, патрульные, кинологи, сотрудники угрозыска и ГИБДД увидели родных и близких. Вместе с ними бойцов встречал губернатор Дмитрий Миронов, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Андрей Липилин и руководители подразделений.

Миронов наградил полицейских благодарностями и ценными подарками, однако едва ли это может сравниться с той радостью, когда отцы обнимают детей и жен, которых не видели полгода.

В Дагестане мужчины помогали местным полицейским обеспечивать порядок в Республике

ИСТОЧНИК KP.RU

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