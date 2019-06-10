Подросткам в ярославском СИЗО-1 напомнили о Пушкине

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-10T16:48:57+03:00

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В ярославском СИЗО-1 прошла литературная викторина для несовершеннолетних в честь Дня русского языка. В УФСИН отметили, что подобные мероприятия очень пользуются спросом у подростков, оказавшихся за решеткой.

Ребятам рассказали об Александре Пушкине. А потом ребята отвечали на вопросы и соревновались, кто знает больше.

Начальник отдела по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-1 капитан внутренней службы Дмитрий Малышев считает, что такие мероприятия повышают культурный уровень его подопечных. А помогают в проведении таких викторин сотрудники городского подросткового центра «Молодость»

ИСТОЧНИК KP.RU