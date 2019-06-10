Ярославцам рассказали, как вести себя у воды: 6 основных правил
Ярославские инспекторы ГИМС рассказали о правилах отдыха у водоемов.
Самое лучшее место для этого – санкционированный и оборудованный пляж.
1. Когда вы идете к воде с ребенком, не сводите с него глаз. Даже минутная невнимательность может иметь трагические последствия.
2.Никогда не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.
3. Заходите в водоем утром или вечером, когда вероятность перегрева минимальна. Температура воды должна быть не менее 17 градусов.
4. Не заплывайте за ограничители.
5. Не подплывайте к лодкам, катерам и большим судам.
6. Сначала научите детей плавать и расскажите о правилах безопасности на воде, а потом ведите их к водоему. Помните, что дети всегда следуют вашему примеру.
ИСТОЧНИК KP.RU