Ярославцам рассказали, как вести себя у воды: 6 основных правил

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-10T16:51:31+03:00

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Ярославские инспекторы ГИМС рассказали о правилах отдыха у водоемов.

Самое лучшее место для этого – санкционированный и оборудованный пляж.

1. Когда вы идете к воде с ребенком, не сводите с него глаз. Даже минутная невнимательность может иметь трагические последствия.

2.Никогда не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.

3. Заходите в водоем утром или вечером, когда вероятность перегрева минимальна. Температура воды должна быть не менее 17 градусов.

4. Не заплывайте за ограничители.

5. Не подплывайте к лодкам, катерам и большим судам.

6. Сначала научите детей плавать и расскажите о правилах безопасности на воде, а потом ведите их к водоему. Помните, что дети всегда следуют вашему примеру.

ИСТОЧНИК KP.RU