«В операционной +35»: врач ярославской детской больницы сообщил о неработающих кондиционерах

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-10T16:33:00+03:00

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Врач ярославской областной детской больницы пожаловался на неработающие кондиционеры в операционных.

- Хочется кричать матом. В операционной +35. Врачи жалуются главному врачу, он им отвечает: «Нет, это не правда, там работает кондиционер». Посредине обсуждения отмены, назначенных на неделю операций вырубается электричество в половинах отделений и реанимации. Никто не знает в чем дело! При выходе на улице встретил заведующего реанимацией, который у электрощитов ругался с ребятами, которые в ней что- то меняли. «Руководство в курсе, что мы выключим электричество»! Супер! А отделения не предупредили! – сообщил на своей страничке в Facebook врач Леван Еремейшвили.

Ярославцы под постом возмущаются по поводу происходящего. Ситуацию прокомментировали в департаменте здравоохранения:

- По информации, предоставленной больницей в учреждении, действительно есть проблемы с вентиляцией. Об отключении электричества предупреждали заранее. Электроснабжения не было 15 мин. На это время работал источник бесперебойного питания и генератор. Операция, о которой идет речь выше, плановая и была перенесена не из-за жаркой погоды. Сегодня больница работает в штатном режиме. Шла мойка операционного блога согласно графику. Операции начнутся с 12.00 Что касается кондиционеров, то они, по информации больницы, в стадии закупки.

ИСТОЧНИК KP.RU